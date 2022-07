Lima sobre reforma: No es admisible que una discusión de siete notables valga más que el 61% del país

“Un modelo es democrático y el otro no es tan democrático, porque está partiendo de que definamos quiénes son esos siete iluminados y quiénes van a ser esas personas que van a decidir cuáles son los 26 altos cargos de la administración de justicia”, señaló la autoridad.

Lima sostuvo que perdió el debate sobre cambiar la Constitución y que la Carta Magna de 2009 fue resultado “de la sangre del pueblo”, por lo que “no es admisible” buscar un cambio sobre la base de una discusión de siete notable frente al 61% de la población.

“La Constitución Política del Estado de 2009 se ha construido con el 61% de apoyo de la población y la vamos a defender, y esto lo dice una persona que en el inicio de su gestión como ministro de Justicia buscaba cambiar la Constitución, yo he perdido ese debate y no lo pienso seguir dando (...). Diputados y senadores con quienes he debatido en esta sesión me han dejado claro que la Constitución de 2009 es fruto del esfuerzo del pueblo, de la sangre del pueblo y no es admisible que se pueda cambiar en una discusión con siete ciudadanos notables que valen más que el 61% del país”, manifestó.