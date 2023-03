El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, negó que la instancia a la que representa hubiera intervenido en la junta médica que determinó dar de alta al dirigente cocalero César Apaza e indicó que quien debe informar sobre esa decisión es el Hospital de Clínicas.

“Seguramente al hospital le corresponderá informar a la familia de pormenores respecto a la decisión que han tomado dando el alta, esa no es una atribución de Régimen Penitenciario. Régimen Penitenciario no ha participado en la junta médica, participa en las juntas médicas que se realizan en el centro penitenciario, pero esto entendemos que es una junta médica del Hospital de Clínicas y ahí no tenemos tuición, está bajo la valoración de especialistas y galenos del nosocomio”, señaló.