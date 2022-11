Lluvias llegan, causan estragos y dejan al menos dos fallecidos

La intensa lluvia que cayó la noche de este sábado ocasionó daños materiales, cortes de luz y hasta accidentes de tránsito en diferentes zonas de La Paz. En uno de ellos, al menos dos personas fallecieron al embarrancarse un motorizado.

Se trata de un bus que llegaba desde la ciudad de Cochabamba a La Paz, que se precipitó en la avenida Naciones Unidas cuando intentaba esquivar a un taxi.

El motorizado patinó por la lluvia que mojó el asfalto y terminó despeñándose y dejando al menos dos fallecidos y varias personas heridas, reportó el canal de televisión Bolivisión.

“Se ha resbalado la flota (sic). Estaba llegando de Cochabamba, un particular era el auto que esquivé, he frenado, he querido dominar y se ha venido, se ha resbalado”, declaró a ese medio el conductor del autobús.

Además, un muro cayó luego de un choque en la zona de Alto Obrajes, en tanto que un árbol cayó en la calle 13 de Calacoto. Efectivos de la Unidad de Bomberos llegaron a retirar el tronco que colapsó y que obstruyó la circulación de los carros.

También se confirmó otro hecho de tránsito en la zona de Alto Obrajes. Un vehículo impactó contra un muro y éste cayó. Bomberos también se dirigieron hasta el lugar para controlar la situación, reportó Unitel.

Asimismo, otro árbol también cayó en la calle 8, al ingreso de Calacoto, frente a la plaza Humboldt. Bomberos voluntarios Santa Bárbara ayudaron con el retirado de las ramas.

Luego de una jornada de intenso calor, las nubes comenzaron a cargar en el cielo desde las 16:00, cuando empezaron a sonar los primeros truenos.

La lluvia se desató después, pero se intensificó pasadas las 19:00. Como resultado de la tormenta eléctrica se reportaron cortes de luz en Los Pinos y otros barrios de la zona Sur de la sede de gobierno.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología pronosticó lluvias para el inicio del fin de semana, después de varias semanas de aumento de las temperaturas y sequedad en el ambiente. Las autoridades esperaban las precipitaciones para asegurar la provisión de agua en la ciudad.