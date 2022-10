Los “pacificadores” del MAS agreden a periodistas y cívicos

Grupos del MAS, autodenominados “pacificadores”, arremetieron contra cívicos de Santa Cruz que iniciaron ayer el paro indefinido, con el bloqueo de calles, en demanda del Censo de Población y Vivienda en 2023. Los desbloqueos estuvieron dirigidos por al menos un concejal y una diputada del mismo partido.

Asimismo, varios periodistas denunciaron que grupos de funcionarios los hostigaron y atacaron al interior de un vehículo, del que se robaron un celular. Además, rompieron la nariz a un camarógrafo e intentaron llevarse sus equipos.

“Quisieron robarnos la cámara, me golpearon entre cinco mujeres, me patearon, me quisieron quitar el celular, lo pisaron dos veces. Los tenemos grabados en la cámara, pero se vino una horda de unas 40 o 50 personas. Revolvieron todo el auto, se robaron el celular del camarógrafo, patearon el auto. Estaban con maquinaria para desbloquear y nos empezaron a agredir de la nada”, relató la periodista Gabriela Linares, de Gigavisión.

Los desbloqueadores agredieron a los periodistas cerca de un surtidor del quinto anillo en la avenida Santos Dumont. Linares, quien cubría la información junto a otros colegas, contó que debieron rescatar a otra reportera, a quien también pretendían robarle el celular.

Sin embargo, las imágenes tomadas por vecinos y periodistas revelaron que los grupos del MAS eran guiados por la diputada Amalia Antonio y el concejal José Quiroz, ambos militantes del partido oficialista.

Reportes de medios locales dan cuenta de que la relativa tranquilidad con la que se había iniciado el paro se vio alterada por la concentración de funcionarios en las casas de campaña del MAS, como se observa en videos que circulan en redes sociales.

“Miren cómo se están reuniendo, les están dando desayuno”, comenta un usuario de Facebook en una grabación.

El periodista de El Deber Guider Arancibia, quien cubría los desbloqueos protagonizados por los “pacificadores” en el quinto anillo, fue hostigado mientras intentaba grabar a estos grupos, cuando golpeaban en el piso a un hombre. “Quítenle el celular”, gritó una mujer a la que se le oye en el video que el comunicador tomó en ese momento.

En contacto con medios televisivos, Antonio justificó la violencia hacia el periodista. “En este caso, por los medios y la circulación (de videos) que se ha podido ver, el periodista no portaba ninguna credencial y los ánimos estaban exaltados. Esta es una situación normal”, afirmó la diputada del MAS.

Durante la agresión, hombres y mujeres rodearon al periodista Arancibia, al que le exigían mostrar su credencial, pero ellos se negaron a identificarse.

Los grupos violentos, algunos de ellos con overoles, se movilizaban en camionetas y volquetas sin placas, en las que recogieron los neumáticos y otros objetos con los que vecinos cerraron el paso en las calles.

El gobernador Luis Fernando Camacho lamentó los hechos. “Sabíamos que el acarreo de funcionarios desde otros departamentos iba a causar violencia”.