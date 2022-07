Luego de una discusión, matan con un disparo en el rostro a un joven en La Ramada

Un joven de 20 años falleció por un impacto de bala que quedó alojada en su garganta producto de un disparo que recibió luego de haber discutido con un comerciante en el mercado La Ramada, de Santa Cruz.

La víctima fue identificada como Mario Carrasco, un joven que hace poco se dedicaba al comercio y cuya madre, Elizabeth Clares, contó que en la tomografía que le practicaron al cuerpo se comprobó que su hijo tenía la bala alojada en las amígdalas.

“Un perdigón me dijo el doctor que tenía mi hijo, yo no sabía eso, recién me enteré cuando le hicieron la tomografía, yo sólo sabía que tenía un golpe. Le dispararon adentro, en la boca, le abrieron la boca”, indicó a Unitel.