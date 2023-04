Luribay

“El 6 de junio de 2022, el Gobierno Municipal de Luribay y los funcionarios de la UPRE firmaron un pre acuerdo para la construcción de 12 aulas en la Unidad Educativa San Juan de Porvenir. Dos días después, la empresa Consultora y Constructora El Greco llega con trabajadores y material para comenzar la edificación”, relató el denunciante, comunario de Luribay, Valerio Cáseres Canaza, en entrevista con Página Siete.

“El 18 de junio (de 2022) se hace un acto, colocan la piedra fundamental. Sin embargo, debido a una serie de irregularidades que los vecinos notamos con este proyecto, revisamos los documentos y nos sorprendemos al ver que la adjudicación del contrato a esa empresa se firmó el 20 de julio, casi 45 días después de que la empresa del hermano de un diputado del MAS iniciara con la construcción”, afirmó Cáseres Canaza.

Explicó que, además, el municipio de Luribay y la UPRE no cumplieron una serie de procedimientos para transparentar el proceso de adjudicación y cuando la obra ya se había iniciado no se tenía contratados un supervisor y fiscal de obras. Esto se realizó después de que surgieron las primeras quejas de los pobladores.

Página Siete llamó varias veces al celular del alcalde de Luribay, Cáceres Calle, pero no respondió. De la misma forma, se buscó la contraparte de los responsables de la UPRE, en La Paz. Funcionarios del área jurídica, que pidieron que no se cite sus nombres, señalaron que no contaban con la autorización para dar declaraciones sobre el tema.