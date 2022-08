Machicado condiciona diálogo a que Policía se retire de mercado paralelo

El presidente de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca), Freddy Machicado, condicionó anoche el diálogo con el Gobierno y el líder del mercado paralelo Arnold Alanes, pero para ello la Policía debe retirarse del abasto de Villa El Carmen. Ayer, por tercera vez en 11 días, fracasó otro intento por resolver el conflicto cocalero en La Paz.

“Que hagan levantar a la Policía (que resguarda el mercado de Alanes). Voy a ir a reunirme con ese señor y todos nuestros hermanos vamos a ir”, confirmó Machicado que ayer se retiró de la mesa del diálogo que promovió el Gobierno, por la presencia del dirigente Alanes.

Machicado apuntó al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, la ausencia de solución de la crisis que dura cinco semanas. “Cómo es posible que una autoridad del Estado (Gonzales) entregue a las dos partes (la decisión) y para que se resuelva el problema, cuando él resguarda un mercado ilegal a través de la Policía”, aseveró el directivo de la Adepcoca tradicional que pide que se respete la Ley 906 que reconoce al mercado de Villa Fátima como el único del departamento de La Paz.

La Policía resguarda desde hace cinco semanas las instalaciones del mercado paralelo, ubicado en la calle 1 de Villa El Carmen, que es cuestionado por Machicado por su ilegalidad. Debido a ello, los cocaleros de Adepcoca tradicional, que reclaman el cierre de ese abasto, se enfrentaron a los policías.

A raíz de ello, los vecinos viven jornadas de angustia por los enfrentamientos con petardos, dinamitas y gases lacrimógenos que convirtieron ese barrio en un verdadero campo de batalla.

Tercer fracaso

Por tercera vez en 11 días y luego de cinco semanas de conflicto, el diálogo entre el Gobierno y Adepcoca tradicional fracasó ayer, luego de que Machicado se opusiera a sentarse a hablar también con Alanes, que impulsa el mercado ilegal.

“Surge la invitación, pero tienen (los del Gobierno) reunión con el otro sector (el de Alanes) que no pertenece al nuestro; por eso, nosotros retornamos a nuestras bases y si las autoridades del Gobierno tienen la buena voluntad de convocarnos, vamos a estar siempre dispuestos a reunirnos, pero no a negociar, no a reunirnos con otros sectores que no están en conflicto”, aseveró Machicado al salir del Ministerio de Desarrollo Rural.

Por su lado, Alanes, apuntado por ser militante del Movimiento Al Socialismo (MAS), reivindicó, según él, la legalidad del mercado de Villa El Carmen.

“Presentamos documentos y una carta al ministro Gonzales que demuestran la legitimidad de nuestra organización y el Estado boliviano debe ver quién goza del apoyo de la mayoría”, demandó Alanes que, además, cree que el actual viceministro de Coca, Arlen Lovera, “se alió con sectores conflictivos”, refiriéndose a Machicado.

Ayer, por tercera vez en 11 días se frustró el diálogo entre cocaleros y el Gobierno. El primer intento fue el 15 de agosto que abortó por la ausencia del ministro Gonzales; luego el 18 de agosto, el sector de Machicado no asistió a la cita; y finalmente ayer, el líder se retiró porque en la reunión estaba Alanes.

“Primero que se ordene el Gobierno, si quieren tener reuniones con otros sectores que lo hagan en otro horario”, insistió Machicado, que definirá con sus bases las nuevas movilizaciones para defender el mercado de Villa Fátima. Mientras que Alanes anunció también que se reunirán con sus socios para determinar qué medidas tomarán en los próximos días.