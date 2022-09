Machicado envía carta desde prisión: “Los inocentes no encontramos justicia”

El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Freddy Machicado, envió este domingo una carta a sus bases en la que resalta que los “inocentes” no encuentran justicia en el país. En menos de 24 horas, el dirigente fue aprehendido, imputado, cautelado y llevado a San Pedro con prisión preventiva.

“Hoy me encuentro encarcelado por pedir que se cumpla la Ley 906, el convenio 2008 y otros acuerdos a rango de ley que estos mismos gobernantes firmaron y promulgaron. Yo me pregunto, ¿por qué están libres los que violan las leyes?, ¿por qué (no) hay justicia para el que en verdad comete delitos? Los inocentes no encontramos justicia y un trato justo. Yo también soy boliviano, también tengo derechos, también tengo familia que espera por mí y por lo que vivo no tengo derecho como boliviano que soy”, expresó Machicado en la misiva, a la que tuvo acceso la agencia ANF.