Madre e hijo mueren en un accidente

La alegría de la familia Mita, que retornaba a La Paz después de la vacación, se transformó en luto y tragedia. Ayer, una madre y su niño de siete años murieron en un accidente de tránsito en la carretera Oruro-La Paz a la altura de Vilaque.

“En una de esas bajadas me había dormido y (cuando reaccioné) me había estado entrando a la cuneta; he esquivado, pero la carga me volteó”, relató Gonzalo Mita, conductor del camión de carga y padre de familia que volvía con su esposa Eva y sus dos niños del municipio fronterizo de Villazón en Potosí.

Según Mita, después del choque, salió junto a su esposa de la cabina para rescatar a sus hijos, cuando de improviso apareció un tráiler en la misma vía que impactó primero a su camión y luego se llevó por delante a la madre y al niño de siete años, que tras el choque aún estaba con vida.

El padre trasladó a su niño herido al Hospital Corazón de Jesús en El Alto, donde finalmente falleció. La niña tiene varias fracturas y su progenitor tiene traumatismos.