Un niño de 8 años perdió la vida en las últimas horas después de ser asfixiado en Carreras, al sur de La Paz. El pequeño llegó ayer a un centro de salud sin signos vitales, la Policía detuvo a la madre y al padrastro después de tener suficientes indicios de ser los responsables del deceso.

“Se ha producido el levantamiento legal en primera instancia de muerte de persona, de un niño de ocho años, posteriormente a las investigaciones y a la autopsia médico legal determina que es una muerte de asfixia mecánica, obstrucción de fosas nasales, edema cerebral, lo que nos hace creer que ha sido un infanticidio”, informó el comandante regional zona Sur de La Paz, Marcelo Rabaza.

La autopsia legal confirmó que el niño tenía desnutrición y además sufría golpizas desde hace tiempo, porque tenía varias lesiones antiguas en varias partes de su cuerpo.

Luego de conocer el informe de la autopsia, la Policía procedió con la aprehensión de la madre y del padrastro y en las próximas horas prestarán su declaración informativa ante el fiscal del turno, quien definirá si los acusados de infanticidio serán puestos ante una autoridad judicial o serán liberados mientras dure la investigación.

“El padrastro argumentó desconocer la situación del menor, pero la autopsia determina que sufría maltrato infantil y desnutrición, dando a entender que constantemente sufría”, explicó el comandante regional zona sur de La Paz.

Cuando el padrastro era llevado enmanillado a las celdas policiales, dijo que no le hizo nada al niño, que tenía autismo que se autolesionó. Mientras que minutos después la mamá negó haberle hecho daño a su hijo.

El cuerpo del pequeño estaba en la morgue judicial. Hasta anoche, no llegó ningún familiar a recogerlo. No se conoce si tiene padre y si éste sabe de su fallecimiento. Las autoridades policiales pidieron que cualquier familiar que sepa de la muerte del niño se acerque a la morgue para recoger el cadáver. El Ministerio Público tomará las declaraciones de los dos aprehendidos hoy, aunque ante la prensa ambos negaron haberle hecho daño. No obstante, las lesiones que presentaba era de data antigua.