Magalí fue víctima de trata y está detenida en Asia

El 1 de septiembre de 2019, Magalí S.M.C. fue reportada como desaparecida en Cochabamba. La joven fue contactada por redes sociales para un trabajo de modelo en Asia, sin saber que sería extorsionada para llevar droga, paquete por el que está detenida desde 2019 en Malasia. Ahora corre riesgo de ser condenada a muerte y el Gobierno intercede por ella.

El drama comenzó en agosto de 2019, cuando la joven fue contactada por Facebook para ser modelo en Asia. La oferta parecía real, porque además el novio de su tía le dio más referencias. Luego se supo que él está detenido por drogas en Chile, según el director de la fuerza anticrimen, Rolando Rojas.

Magalí, de 26 años, ignoraba todo aquello y conoció a Julia C. K., con antecedentes por drogas en Brasil y Etiopía, quien la animó a viajar. El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual, Roberto Almendras, añade que el 30 de agosto de 2019, Magalí llamó desde Santa Cruz, pero poco después la familia recibió otra llamada desde el extranjero.

Una persona, que no se identificó, comunicó a Magalí con su madre. “Ayuda, estoy en la Policía, aquí en Malasia en Kuala Lumpur. Yo no quería venir, me trajeron, me dijeron que si no venía me iban a matar. ¡Mami, ayúdame!”, dijo la joven.

Magalí viajó de Santa Cruz a Brasil, luego a Dubai, Emiratos Árabes y aterrizó en Malasia. En el trayecto conoció a otra persona. “Un africano que le entregó la maleta con 2,5 kilos de droga para llevar bajo amenaza”, confirmó Carola Arraya, viceministra de Gestión Consular.

El Gobierno realizó un Requerimiento de Cooperación Jurídica Internacional a Malasia por medio de la Cancillería, en el que explica que la ciudadana boliviana, llegó a ese país, pero como víctima de trata y tráfico.

En La Paz, la fiscal asignada al caso, Sarina Guardia, confirmó que Magalí, después de haber sido víctima de trata, fue utilizada como “mula” para traficar droga hacia Malasia, un delito que es sancionado con la pena de muerte en ese país.

El martes, la Fiscalía aprehendió a Julia C. K., en Llallagua, Potosí, y ahora será procesada por trata. Esta última diligencia que refuerza la denuncia de que Magalí fue captada por tratantes será enviada a Malasia, para presentarla en la audiencia del 20 de agosto en ese país. Así se espera que la joven sea repatriada.