“Quiero invitar públicamente al interventor (Iraizos) que venga con su abogado, Raúl Eimar Rivas Camacho. Que vengan, quiero entregarles su dinero, con este dinero quiso dividir al Ayllu de Hampaturi (...) Aquí les presento el dinero con el que el abogado Rivas me quiso sobornar y decir que Hampaturi sigue esperando la destitución del interventor”, afirmó Choque en una conferencia de prensa.

Este medio también escribió mensajes de textos con las consultas a Rivas, pero no respondió.

“Me hizo abordar un vehículo color verde tipo vagoneta, en el que me entregó la suma de 20.000 bolivianos, mencionándome que era de parte del interventor de Epsas, Gonzalo Bladimir Iraizos Escobar, a efectos de que mi persona como autoridad originaria campesina del ayllu Hampaturi y en mi condición de marka mallku ‘calme’ a los comunarios. Asimismo, me indicó que me enviaría una carta modelo para dirigirme al ministro Juan Santos Cruz, para suspender el ampliado de fecha 23 de abril”, señala parte del documento al que Página Siete tuvo acceso.

Para probar su versión, el mallku adjuntó un CD con las capturas de pantalla de los mensajes y llamadas de Whatsapp que de forma insistente le hizo Rivas. En dichas capturas, figura el borrador de una carta que Rivas pedía que los comunarios de Hampaturi firmen y entreguen al ministro Santos, para suspender la reunión que se debía dar el domingo 23 de abril.