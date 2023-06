El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), coronel José Illanes Rivero, atribuyó este martes a un “lapsus línguae” al informar ayer que la fuerza antidroga tuvo conocimiento en marzo sobre el cargamento de cocaína transportado en vuelo contratado por Boliviana de Aviación (BOA) con destino a España. La autoridad policial aclaró que dicho informe se lo conoció en mayo y no así en marzo.

“Mi persona tomó conocimiento sobre una noticia referente a una carga no declarada encontrada en el Aeropuerto de Barajas- Madrid, en la que posteriormente descubrieron que contenía sustancias controladas, en el mes de mayo y no así como se mencionó en el mes de marzo, la cual fue erróneamente citada y que no refleja la realidad de los hechos, por haber asumido una interpretación incorrecta de la interrogante planteada por los medios de comunicación, en ese momento, ocasionando un lapsus línguae involuntario en la respuesta”, manifestó la autoridad policial, a través de un comunicado.