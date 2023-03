El capitán de la Policía Boliviana, Javier Alberti Urresti, fue presentado este miércoles por la mañana y forcejeó y gritó: “me están armando un caso, ministro me han engañado”, cuando ingresó a la sala de conferencia de prensa, donde el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dio detalles de los presuntos delitos que cometió durante su cargo.

“No soy de la foto, soy inocente, no soy ladrón. Me han engañado ministro, me han armado un caso ministro, no soy delincuente”, manifestó Alberti, durante los segundos que fue presentado públicamente, en rueda de prensa.

Antes de su presentación, Del Castillo advirtió que no quería salir del auto y que estaba con una “actitud violenta”, y que por temas de seguridad no lo iban a presentar en ese momento.