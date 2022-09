“Me han pateado y me han robado Bs 30 mil”, el relato de una cocalera perseguida por policías

Mónica López, una cocalera que acompañó a los dirigentes de Adepcoca a dejar una carta a la Defensoría del Pueblo, relató este miércoles la forma en que fue perseguida e interceptada por efectivos de la Policía Boliviana. Denunció que los uniformados la golpearon y le robaron 30 mil bolivianos.

“Me han pateado, porque como yo he hecho el esfuerzo de que me suelten, entre dos me estaban agarrando, me han agarrado de mi brazo, todo esto esta rascado. Me han pateado de mi pierna todo esto, en este lugar está todo (señalando la espalda), me han pateado hasta de mi vejiga y todo”, contó la cocalera a los medios de comunicación.

Relató que cuando retornaban a su sede en un vehículo, los dirigentes cocaleros fueron interceptados por la zona Miraflores.