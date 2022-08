“Me han querido meter de sullu”: un hombre se salva de ser ofrendado a la Pachamama

Después de haber consumido bebidas alcohólicas con un amigo y quedar inconsciente, un hombre de 30 años despertó al interior de un cajón y cubierto de tierra, en un lote baldío de Achacachi. Denuncia que lo quisieron usar de “sullu”, es decir, como un artículo de ofrenda a la Pachamama.

”Anoche era la pre entrada (de Villa Victoria), hemos ido a bailar, yo soy guía, y ya no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama y me he levantado para ir a orinar, y ya no he podido moverme más, y cuando he empujado el ataúd apenas he roto el vidrio y por el vidrio ha empezado a entrar tierra y así he logrado salir. Me han enterrado”, declaró Víctor Hugo Mica Álvarez.