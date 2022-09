“Me sentí desprotegido”: Diego y el TikTok que evidenció la negligencia policial

Tres minutos y 46 segundos. Es el tiempo que dura el video que Diego Barrios publicó en TikTok y deja en evidencia la negligencia con la que trabajan funcionarios de la Policía Boliviana y la Fiscalía. “Me sentí desprotegido, como golpeado”, así definió Diego la peregrinación judicial que lo llevó a entender que, como víctima de un hecho de tránsito, no lograría que se le haga justicia y decidió acudir al apoyo de las redes sociales. Funcionó y anunció que “esto recién empieza”.

Tituló su video como “La In-Justicia Boliviana”. Con sus conocimientos de radialista y productor audiovisual, el jueves pasado, junto con un amigo, escribió el guion, el domingo grabaron todo y el lunes terminaron con la edición.

La mañana del martes 30 de agosto publicó el video en TikTok. “Si la veían 50 personas ya era algo, al menos hacía conocer mi historia, tenía una expectativa muy baja”, dijo Diego. “Pero la respuesta nos devoró, fue increíble, nos escribió gente que vivió situaciones similares. Sentimos la empatía, la comprensión. Incluso nos solicitaron que contemos sus historias. Necesito reunirme con mi amigo para ver qué hacemos, pero sería un honor si pudiera contar la historia de otros”, afirmó Diego.

El caso

La historia que Diego publicó en TikTok se inició el 30 de julio en la ciudad de Santa Cruz. A las 22:30 aproximadamente, Ismael Hernández Soleto estrelló su motocicleta contra el vehículo de Diego, que estaba estacionado en la vereda de su casa.

Los resultados del test de alcoholemia evidenciaron que Hernández conducía en estado de ebriedad. Nunca pisó la cárcel, sólo fue atendido en una clínica.

Pero contrario a la lógica de Diego, su esposa, los testigos y las grabaciones, cuando creyeron que la Policía sancionaría al conductor ebrio, un suboficial de la Policía liberó al infractor, retuvo la licencia de conducir de Diego (acto ilegal) y también secuestró el motorizado de las víctimas. Esto, según el relato de Diego, se hizo por la postura intransigente del abogado de Hernández, quien advirtió que su cliente no pagaría los daños y luego intercambió números de celular con el suboficial de la Estación Policial Integral número seis.

El policía que atendió el caso se negó a tomar declaraciones a testigos, al infractor y a la víctima. En tono molesto acusó a Diego y a su esposa por perjudicar su trabajo y respondió a sus pedidos con un: “Si quiere que lo detenga (al conductor ebrio) háganlo ustedes”.

Diego logró recuperar su auto tres días después. El 5 de agosto, ante la falta de avances por ese hecho, Diego presentó una querella por resarcimiento de daños.

Ésa fue la segunda fase de la “in–justicia”. “La primera semana fui todos los días a preguntar por el avance del caso y nada, la siguiente semana, día por medio, y luego, en la Fiscalía, me dijeron que ya no se podía hacer nada, es decir nadie pagaría por los daños a mi auto. La única novedad era que la familia de Hernández ya había pedido que se les devuelva la moto. Mi primera reacción fue preguntar: ‘¿y ahora lo van a premiar?’”, recordó Diego.

Ése fue el hecho final que lo llevó a elaborar un entretenido video. Diego aseguró que tenía pocas esperanzas de que algo cambie, pero las redes sociales fueron implacables con los policías y la Fiscalía.

Aunque para él es “una coincidencia”, el martes, dos horas después de haber publicado el video en TikTok, la Fiscalía los notificó con la convocatoria a una audiencia que se realizó ayer. El fiscal reveló ante un juez, que 32 días después, el miércoles por la tarde el suboficial presentó un informe del hecho de tránsito y se determinó imputar a Hernández por conducción peligrosa.

“¿Cómo calificaría la forma en que el policía lo trató?”, preguntó este medio a Diego. Su respuesta reflejó su prudencia y la postura que mantiene sobre la “búsqueda de justicia” y no un acto de venganza.

“Creo que no sería adecuado hacer una calificación, pero sí te puedo decir cómo me hizo sentir: desprotegido, me sentí mal. Considero que la línea que se debió seguir (el policía y los funcionarios de la Fiscalía) era la de hacer lo correcto. Yo me siento como golpeado, como si esto hubiera sacudido mi vida”, contestó Diego a Página Siete.

El TikTok de Diego, la víctima, finaliza con un llamativo “#PagáIsmael”.