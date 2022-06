Mesa afirma que denunciará penalmente a Evo por dejar vacante el cargo en 2019

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa responsabilizó a Evo Morales y al exvicepresidente Álvaro García Linera, por los hechos de violencia de 2019. Anunció que interpondrá una denuncia penal contra el exmandatario por los delitos de incumplimiento de deberes y dejar vacante el cargo para escapar del país.

“Nosotros no nos defendemos, nosotros acusamos a Evo Morales y a Álvaro García Linera de ser los responsables de un fraude, lo hemos hecho ya y se ha desechado como no era de otra manera por el gobierno de Luis Arce, y acusaremos al expresidente Evo Morales en función de algo fundamental: incumplimiento de deberes y dejar vacante el cargo no cumpliendo su responsabilidad básica para escapar del país. El culpable es él (Evo Morales), es un tema que lo llevaremos adelante”, anunció Mesa, ante la pregunta de cuál es el proceso que iniciará.

Las declaraciones del exmandatario surgieron cuando acompañaba a Ricardo Paz a declarar en la Fiscalía en calidad de testigo por los hechos registrados en noviembre de 2019, denominado caso golpe de Estado I.