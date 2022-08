Migración: Alerta migratoria para exalcalde Revilla está vigente, no registra salida del país

La alerta migratoria activada contra el exalcalde Luis Revilla está vigente y éste no registra salida del país por pasos fronterizos legales, afirmó la directora general de Migración, Katherine Calderón.

“Migración no tiene un flujo de salida o un movimiento migratorio de salida de esta persona (Luis Revilla), por lo tanto, si lo ha hecho fue por un lugar no habilitado, tiene orden de arraigo para que no salga del país hacia el exterior”, indicó ayer Calderón.

Afirmó que la exautoridad edil tiene arraigo por otro proceso penal, y que desde hace más de cinco meses tiene alerta migratoria por el caso de la compra de los 61 buses PumaKatari.

Calderón sostuvo que, si bien no registra una salida del país, en el caso de que lo haya hecho, pudo haber sido por zonas irregulares, según Gigavisión.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, exhortó el domingo al exalcalde de La Paz a dar la cara ante la justicia para responder por los cargos en su contra. Dijo que de todas maneras será juzgado en rebeldía.