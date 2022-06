Militares: No deliberamos, ni seguimos orden de Añez porque no la conocíamos

El exjefe de Estado Mayor, Gustavo Arce y el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta, fueron sentenciados a dos y tres años de cárcel por incumplimiento de deberes en el caso “golpe de Estado II”. En el juicio, ambos se declararon inocentes y argumentaron ante los jueces que los acusadores del Gobierno y la Fiscalía los condenan sin pruebas y que desconocen las normas y la estructura de las Fuerzas Armadas (FFAA).

“En todo momento, desde el inicio del juicio me han considerado como miembro del Comando en Jefe de las FFAA”, inició en su alegato Mendieta. Inmediatamente desmintió este extremo y explicó que como “comandante de fuerza”, él no era parte de ese primer nivel de mando y que su cargo estaba cuatro peldaños más abajo en la jerarquía militar.

“En las acusaciones dicen que el comandante del Ejército y las otras fuerzas constituyen el gabinete del Comando en Jefe de las FFAA, es una apreciación errónea”, remarcó. Mendieta recordó que lo acusan de coordinar y planificar con la entonces senadora Jeanine Añez, entre el 11 y 12 de noviembre 2019; de autorizar el traslado de Añez y sus acompañantes en aeronaves; y de ordenar el traslado de los símbolos presidenciales.

“Señores jueces, yo no sabía ni el nombre de la señora Añez, la conocí por medios de comunicación. Entonces cómo pude haber planificado algo con ella, peor aún con la Policía”, recalcó.

Mendieta también negó que tuviera participación en el traslado de Añez y sus acompañantes en aeronaves y menos en la custodia presidencial.

Y desmintió que como excomandante del Ejército haya ordenado el traslado de los símbolos presidenciales y la “imposición” de los mismos en 2019.

Por su parte, el almirante Arce, detalló que las declaraciones de pilotos, comandantes de guardia y jefes de edecanes desmienten que él haya sido parte de la “organización” que hizo que Añez aterrice en un helicóptero en el Colegio Militar, el 11 de noviembre. Es más, dijo que existen documentos y facturas del combustible con el nombre del responsable.

Al igual que Mendieta, Arce se basó en la declaración del exjefe de la Casa Miltar, general Milton Navia (detenido), oficial que admitió que luego de la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre, sin orden superior y por “protocolo, según el manual de funciones”, ordenó que la medalla, el bastón y la banda presidencial sean extraídos de las bóvedas del Banco Central y llevadas a una caja fuerte en Palacio Quemado, a la espera de quien sea designado nuevo mandatario, sin mencionar a Añez.

“Se demuestra que no tuve ningún grado de comunicación, no estuve presente, no transmití órdenes, no emití resoluciones y no tenía ningún deber que cumplir”, manifestó Arce.

Sobre la sugerencia de renuncia a Evo Morales, Arce y Mendieta manifestaron que asistieron a las conferencias de prensa convocadas por el entonces comandante de las FFAA, Williams Kaliman, el 10 y 11 de noviembre, porque se les ordenó y no porque hubo deliberación alguna.

También desmintieron que el video difundido de la aún senadora Añez haya influenciado en la orden que dio el comandante en jefe, para la salida de los militares a la pacificación del país ante grupos violentos del MAS, que asolaban las calles de La Paz.

“En el tema de la conferencia de prensa del 11 de noviembre en la noche (en el Estado Mayor), (los acusadores) afirman que fue consecuencia de una orden que emitió la señora Añez, se ha visto con las pruebas de la Fiscalía, que es falso”, señaló Arce.

Detalló que esa fecha, el comandante de la Policía, Yuri Calderón, a través de una carta, daba parte a Kaliman de que las fuerzas policiales fueron rebasadas y solicitaba apoyo, en el marco de la Constitución. Por eso, Kaliman llamó a esa conferencia de dicha fecha, remarcó.

“El video de la señora Añez se emitió a las 19:50, media hora después de la orden (de llamar a conferencia) del general Kaliman. Esto demuestra que no hubo ningún cumplimiento de la supuesta orden de la señora Añez”, precisó Arce.

Mendieta y Arce están detenidos desde marzo de 2021. Ayer fueron sentenciados, el primero, a tres años, y el otro a dos años de cárcel por el incumplimiento de deberes en el caso Golpe II.