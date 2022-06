Ministro avala mercado de la coca de Alanes

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, avaló un tercer mercado de venta de coca con la instalación del abasto en Villa El Carmen impulsado por el dirigente masista Arnold Alanes. Según el titular de esa cartera, sólo se “cumple” la Ley de la Coca.

“Ahorita hay dos Adepcocas, no se ponen de acuerdo para tener una solamente. Nosotros no nos podemos meter en la cuestión orgánica, nosotros simplemente cumplimos lo que manda la Ley 906, donde dice se reconoce al mercado de Adepcoca, no es que sea el único, ¿no?”, respondió Gonzales al ser consultado sobre un eventual conflicto entre ambos sectores.

Gonzales complementó que trabajan con las dos Adepcoca “para evitar conflictos”, que reconoce a ambas en la misma línea y reveló que ese tratamiento no es reciente. “Desde hace un año estamos trabajando así, sin ningún problema ni inconveniente, esa cuestión orgánica de ser única es cuestión de ellos”.

Agregó que su cartera entrega las guías de comercialización a ambas organizaciones “con tal de que tengan la carpeta (autorización) de ser productor” que según la norma “es el requisito fundamental antes de pertenecer a una organización”.

Piden mercado en Santa Cruz

Ante ello, el expresidente de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca), Armin Lluta, informó ayer que pidieron a través de un memorial al ministro Gonzales que autorice la instalación de un mercado de coca en Santa Cruz con el fin de que los productores de los Yungas puedan comercializar su coca “del productor al consumidor”.

Agregó que esperarán en los próximos cinco días una respuesta. “En caso de que la respuesta sea negativa, (el Gobierno) tiene que cerrar el mercado de Villa El Carmen”, advirtió.

Adepcoca tradicional, liderada por Freddy Machicado, anunció que realizará una asamblea general el 4 de julio y movilizaciones de protesta contra el tercer mercado.

Según la ley, en Bolivia existen dos mercados legales, el de Villa Fátima y el de Sacaba; sin embargo, el dirigente Alanes, afín al Gobierno, sostiene que el de Villa El Carmen goza del respaldo estatal tal cual dijo Gonzales.