Ministro Gonzales avala mercado paralelo de la coca: “puede haber varios”

El mercado paralelo de comercialización de coca en La Paz que fue inaugurado por el dirigente afín al MAS, Arnold Alanes, hace más de una semana, fue avalado por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, quien apuntó que pueden haber “varios mercados”.

El mercado paralelo a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) se encuentra en la zona de Villa El Carmen.

“Ahorita, digamos, hay dos Adepcoca, no se ponen de acuerdo a tener una solamente, nosotros no nos podemos meter en la cuestión orgánica y nosotros solo cumplimos lo que manda la Ley 906, donde dice se reconoce al mercado de Adepcoca, no es que sea el único, ahora los dos se hacen llamar Adepcoca. Momentáneamente a los dos les tenemos que dar la guía para evitar conflictos”, señaló el ministro Gonzales.