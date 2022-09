Ministro Gonzales dice que “no le quita el sueño” la marcha de cocaleros; convoca a alcaldes y dirigentes de los Yungas

El ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, manifestó este lunes que la marcha de los cocaleros de Adepcoca que partió ayer “no le quita el sueño”, y que si bien tiene derecho a la protesta, no les permitirán el uso de ningún explosivo cuando lleguen a La Paz. Además, ahora convocó el diálogo a los alcaldes, ejecutivos de Cofecay y ejecutivos de otras regionales de los Yungas de La Paz.

“Hemos invitado al diálogo y en las tres oportunidades no se hicieron presentes, no veo las razones, seguro quieren desgastar, pero no lo van a hacer, porque esta su autoridad también tiene formación sindical, política, técnica y, bueno, no me dejan si sueño sus actitudes infantiles de estos dirigentes”, expresó la autoridad en conferencia de prensa.

También dijo que insistirán en convocar al diálogo para a que hallen una solución, aunque observaron que ahora la dirigencia de Adepcoca cambió de estrategia, porque antes no pudieron “sacar a su gente” ni tuvieron la convocatoria y “ahora los sacan a una marcha”.

“Ahora están obligando (a sus bases) bajo la advertencia que no les dejarán vender su coca. Quiero dejar bien claro que, esas amenazas no tienen ningún fundamento, ya que quien viabiliza la venta es el Gobierno”, señaló.