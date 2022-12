Luego de que el comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, arremetió ayer contra quienes –según él– promueven una administración federalista y son opositores al actual gobierno, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, manifestó que los que no están de acuerdo con esas declaraciones son lo que “ocultan la verdad”.

“Hemos escuchado algunas voces discrepantes, cuestionadoras del discurso de nuestro comandante del Ejército (), en la celebración del Ejército boliviano y me sorprende porque aquellos quienes no están de acuerdo con este discurso, hay que decirlo, que son aquellos que precisamente pertenecen a la orientación de aquellos que se aferran a la historia oficial, a la historia de la dominación mental a ocultar la verdad histórica”, señaló la autoridad.

Las declaraciones fueron hechas durante la graduación de la Promoción 55 en las diferentes especialidades y profesiones acorde a las necesidades de la Armada Boliviana y del país, con el fin de hacer frente a los desafíos de seguridad y defensa del Estado.

“En síntesis, quiero comentarles algo de lo que me dijo un militar que está cerca de los 80 años y dijo que luego de 60 años he escuchado a un militar, a un comandante expresarse sobre la voz de las FFAA de manera vehemente. La vocación constitucional que tiene que tener las FFAA de defender la unidad de la Patria, porque la Patria es sagrada, la Patria no se toca, inclusive estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida, para guardar la unidad, la integridad, la independencia, la soberanía y también nuestros recursos naturales”, enfatizó.