Ministro, viceministro y director, radicales que incurren en excesos en los conflictos

Sin embargo, las acciones de la Policía denotaron en los últimos conflictos sociales un doble rasero: hacer cumplir las leyes contra unos por uso de petardos y dinamitas (cocaleros en La Paz) y omisión a otros que usan incluso armas de fuego (avasalladores en Santa Cruz, por ejemplo); resguardo de un mercado de la coca que funciona al margen de la Ley 906 y atropello a un mercado legal; protección a marchistas del MAS y represión a sectores que no responden a ese partido; negociar para requisar viviendas a fin de buscar narcos en el Chapare, Cochabamba; y violentar la propiedad privada para capturar a manifestantes en La Paz.

“Yo creo que debería dar un paso al costado porque no está actuando de manera responsable. Los bolivianos no queremos más llanto, más luto, confrontación, que puede ser peor, porque detrás de esto, quiero denunciar, están pues los cadáveres políticos”, apuntó Venegas.

Algunos legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) respaldaron la gestión del Ministro de Gobierno, pero otros, como el diputado Ramiro Venegas, pidieron a la autoridad dar un paso al costado porque consideran que no actuó con responsabilid en los conflictos sociales.

Ante las críticas sobre vulneración de derechos en represiones policiales en manifestaciones contra el Gobierno, Del Castillo negó ese extremo y aseguró que las acciones de la Policía están enmarcadas en el debido proceso y el respeto a la ley. Sobre los cocaleros detenidos, dijo que “son gente que no quiere dialogar, no busca solucionar el conflicto, sino que están buscando generar terror, secuestrar efectivos policiales”.

Vera y Albarracín sospechan que las acciones violentas con que Del Castillo se movilizaba las replica ahora al frente de la Policía, pero para reprimir a quienes no sean de su partido. Remarcaron que cuando una persona ejerce un cargo como autoridad no puede ir a la confrontación y a la vulneración de las leyes, sino a dar soluciones.

“Es el ministro de la represión, del autoritarismo, el ministro que va contra las leyes del pueblo boliviano”, apuntó el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga. Dijo que se solicitó una petición de informe oral a esa autoridad para que explique por qué se vulneró el derecho a la presunción de inocencia y a la propiedad privada en el conflicto de Adepcoca, y los motivos que llevaron a la Policía a arrestar a vecinos por no portar carnet de identidad.

Antes de asumir el cargo, el viceministro Ismael Téllez fue conocido públicamente por su participación en grupos de choque del MAS y la agresión que le propinó al diputado Miguel Roca, de CC, en 2021. Téllez, al asumir su cargo, pidió disculpas por ese suceso.

Roca recordó ese pasaje y dijo que cuando el Gobierno pone en un cargo a alguien que participa en grupos violentos, el resultado es que ahora esa autoridad es la encargada de la “represión política” en los recientes conflictos sociales.

Responsabilizó al viceministro por las represiones y por la agresión que sufrió de parte de la Policía en la semana, cuando intentaba hacer seguimiento a la situación jurídica de cocaleros detenidos en El Alto. Por eso, pidió la destitución de dicha autoridad.

No sólo es este caso, Téllez también fue cuestionado por justificar el accionar de infiltrados en las movilizaciones de Adepcoca y que un funcionario se haya hecho pasar por periodista. En estos días, el viceministro indicó que esa persona “está haciendo un trabajo para preservar la paz interna del Estado, debe ir a verificar. A mí no me sirve un director que esté sentado en su escritorio, necesito que esté en las calles monitoreando el conflicto”.

Distintas asociaciones de la prensa reprocharon esas acciones y consideran que ese funcionario representa un riesgo para la labor de los medios de comunicación independientes.

Marco Antonio Cuentas