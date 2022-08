Muere conscripto en Pando y DDHH pide a Fiscalía investigar

El conscripto paceño Israel Brandon Choque Ayaviri, de 18 años, que prestaba su servicio militar en el Batallón de Ingeniería VI Riosinho, de Cobija, Pando, falleció el miércoles 24 de agosto en un hospital de Río Branco, Brasil, por una hemorragia cerebral. Mientras se espera el informe oficial de los militares, Lenny Roca, representante de Derechos Humanos, pidió a la Fiscalía que investigue el caso.

Según los primeros informes, el soldado llegó al hospital Roberto Galindo, de Cobija, el sábado por la noche, pero no pudo ser atendido porque necesitaba una cirugía. “El conscripto llegó con convulsiones y tenía hemorragia en todo el cerebro y debido a que no tenemos los equipos necesarios para el tratamiento quirúrgico fue enviado a un hospital de Río Branco en Brasil”, confirmó el médico del Galindo, Ricardo Ojopi.

El miércoles 24, Choque finalmente falleció. Ante el silencio de las autoridades militares del Batallón de Ingeniería VI Riosinho, la activista Roca, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Pando (Apdhp) exigió a la unidad militar un informe oficial sobre la muerte del joven.

“Ningún funcionario de la institución emitió un informe y desconocemos las circunstancias en las que murió el conscripto, por eso pedimos a la Fiscalía que investigue el caso”, aseveró.

Manejan una versión

De acuerdo con Roca, cuando Choque llegó al hospital Roberto Galindo, el joven tenía un hematoma en la cabeza.

“En el hospital me informaron que el conscripto tenía un hematoma en la cabeza, no sabemos la causa. ¿Qué pasó? Supuestamente estaban jugando fútbol (en el cuartel), pero es muy extraño que haya terminado con un hematoma en la cabeza. Esto no puede quedar así, se tiene que esclarecer”, precisó Roca.

Hasta ayer por la noche el Ministerio de Defensa no emitió ningún informe oficial sobre la muerte del conscripto paceño. La activista sospecha que compañeros del conscripto temen declarar por eventuales represalias de parte de sus superiores.

El 17 de junio, otro conscripto, de 20 años de edad, falleció a causa de un disparo de arma de fuego en instalaciones del recinto militar Murillo 30 de Infantería del municipio de Apolo, en el norte de La Paz.