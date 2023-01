“La indiferencia de quienes deberían haber sabido; el silencio de la voz de la justicia cuando más importaba, que ha hecho posible que el mal triunfe. Lo que se viene son días oscuros para la justicia”, agregó.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) María José Salazar denunció que no la dejaron ingresar a la audiencia de Nallar, a la que intentaba ingresar como veedora.

“Denuncio a la opinión pública que no me dejan ingresar a la audiencia de acción de libertad de Misael Nallar, como parlamentaria recibí la solicitud de la parte de las víctimas para entrar como veedora y tampoco han dejado entrar a sus abogados, solo están los abogados de Nallar y no los abogados de las víctimas. ¿Otra vez se favorecerá a su protegido? Eduardo del Castillo del Carpio”, escribió la legisladora en sus redes sociales.