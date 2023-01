Nallar cree que Del Castillo lo involucró en el caso Porongo por razones políticas

“Lo que no cabe en mi cabeza es el hecho de querer involucrarme en todo lo que sucede. La autoridad máxima del Ministerio de Gobierno, cuando inició el paro cívico de Santa Cruz, dijo que yo estaba gestando todo eso. Por favor, nunca he sido una persona política”, se leer en la misiva.

En junio del 2022, la justicia determinó detención preventiva para Nallar por el asesinato de tres policías en Porongo. En pasado días se le amplió la detención preventiva por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

El acusado señaló que la Fiscalía no busca conocer la verdad histórica de los hechos, puesto que la investigación no se la realiza de manera profunda. Además manifestó que no le permiten dar una declaración ampliatoria

“¿Por qué la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno y la Policía buscan callar mi voz? ¿Cuál es el motivo? (...) Señores periodistas revisen el cuaderno de investigación de ambos procesos, antes del 21 de junio del año 2022, no existía y no había ningún investigación en mi contra”, describe otro fragmento del documento.