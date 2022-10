Nallar en la cárcel: “Me niegan todo, orinan mi ropa, me echan café a la cama, echan sopa”

El principal sospechoso del asesinato de los tres policías en el municipio de Porongo en Santa Cruz, Misael Nallar, denunció en una audiencia virtual que en el penal de Chonchocoro de La Paz, se le atropellan varios derechos, entre ellos la atención médica.

“Me niegan la atención médica, me niegan los remedios, señor vocal. Me niegan todo, orinan mi ropa, me echan café a la cama, echan sopa”, dijo Nallar a los vocales de la Sala Penal Tercera durante su intervención.