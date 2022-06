Nallar se entregó a la Policía a través de informante anónimo

Debido a las versiones de una presunta complicidad entre policías y Misael Nallar, el jefe del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) de Santa Cruz, mayor Álvaro Muñoz, salió a dar su versión y reveló que fue él quien capturó al sospechoso, luego de que Nallar acordó entregarse por medio de un informante anónimo. Muñoz aseguró que cumplió la orden expresa del comandante general, Jhonny Aguilera.

“Salió de entre unas ch’ampas (arbustos) y se subió a la camioneta (de Inteligencia), lo enmanillamos, lo revisamos y dimos parte. Fui yo quien le tomó la foto que se difundió”, relató ayer Muñoz, en contacto con Página Siete, sobre cómo se dio la entrega del que fue el hombre más buscado en el país por 24 horas, Misael Nallar Viveros.

El detenido es yerno de Einar Lima Lobo, el exjefe del clan familiar del mismo nombre, dedicado al narcotráfico, y socio del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, donde cumple una condena de 14 años.

Muñoz afirmó que una vez que Nallar fue aprehendido, aproximadamente a las 19:55 del miércoles, el sospechoso se lamentaba y expresó los temores que lo orillaron a entregarse. “Él pensaba que cualquier policía lo iba a matar, temía por su vida, la de sus familiares, de sus hijos, del qué dirán en sus colegios y que recientemente había sacado visa americana para irse a Disney con sus wawas, pero que ahora ya no podría hacer”, contó el oficial.

Todo se registró al interior de la camioneta en la que lo trasladó desde una estación de servicio, ubicada en el sector Los Troncos, en la Ruta Nacional 4, que termina en Puerto Suárez, en la frontera con Brasil.

El informante

Pero la captura de Nallar se gestó desde un día antes, luego de una serie de operativos de rastrillaje y seguimiento informático con dispositivos de georreferenciación y finalmente la intermediación de un informante, según el relato de Muñoz, que se comunicó con él a las 10:30 del miércoles, un día después del asesinato de dos sargentos y un policía voluntario del Gacip en el municipio de Porongo, en Santa Cruz.

La primera puntualización que hizo el mayor es que está en Santa Cruz y a cargo del GIOE tres semanas, por lo cual no conocía a Nallar ni a ninguno de los involucrados. Aseguró que su trabajo se limitó al rastrillaje y captura del principal sindicado y que no participó en la investigación del asesinato.

“Si Nallar se entregó luego de haber regresado del Beni, ¿por qué lo ha hecho? Por la presión que la Policía estaba ejerciendo, se allanaron todas sus casas. Es una presión rutinaria, no ha existido ningún abuso (...) Pese a cualquier comentario, ese señor está preso y así se tiene que quedar”, afirmó ayer Aguilera horas después de que Página Siete contactó a Muñoz.

Aguilera señaló que uno de los elementos que confirman la autoría de Nallar en la ejecución de los tres uniformados fue el haber huido y cambiado de aspecto. Efectivamente, el sospechoso se rapó el cabello y afeitó la barba que lo identificaba.

El momento de ser llevado a la Felcc, Muñoz preguntó a Nallar las razones por las que asesinó a los policías, si bien no admitió el delito, el mismo repetía: “No me peguen, estaba borracho, no me acuerdo”.

Muñoz dijo que salió a dar su versión para negar nexo alguno con el asesino de policías y por la preocupación de su familia.