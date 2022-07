Narcopilotos y narcovuelos desatan crisis del control aéreo en Santa Cruz

Dos aeródromos, un aeropuerto y varios pilotos fueron relacionados con el narcotráfico en diferentes casos como el de Lima Lobo, Dávila, Nallar y Dorado. Políticos y expertos consideran que esos hechos develan una crisis en el control aéreo en Santa Cruz, a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol).

“Es evidente y cierto que hoy en día hay, pues, narcopilotos, aeródromos dedicados al narcotráfico. Autoridades que están en el control aéreo, como Celier Aparicio Arispe que es el director de la DGAC, no entendemos cómo el encargado (de la vigilancia aérea), que tiene inspectores, no esté haciendo el control”, señaló a Página Siete el abogado Omar Durán, exdirector de Transparencia de la DGAC.

Dijo que los controles de ahora son permisibles y por eso cambiaron a varios exjefes antidroga, pero no a las autoridades encargadas de la vigilancia aérea.

La Cruceña

En el aeródromo de La Cruceña se registraron cuatro hechos relacionados con el narcotráfico, ninguno fue esclarecido.

1) El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila, fue implicado en la liberación de implicados en narcotráfico y la devolución de aeronaves secuestradas en ese aeródromo, el 30 de julio de 2019, según informes policiales. El caso no fue aclarado y este año Dávila fue encarcelado por presunta legitimación de ganancias, luego que fue vinculado en narcotráfico en una investigación de Estados Unidos.

2) El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció este año a la administración de su antecesor, el exministro Arturo Murillo, por la liberación de narcotraficantes y devolver siete avionetas secuestrado en La Cruceña, el 18 de noviembre de 2019. 3) El 27 de marzo de este año, la Policía intervino La Cruceña, detuvo a 38 personas y secuestró 66 avionetas, dentro de una investigación relacionada a delitos de portación de armas, tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa.

4) Entre los 38 detenidos, se identificó a Fernando Rioja Román, quien fue señalado de estar a cargo de La Cruceña, cuyas avionetas con droga eran enviadas a otros países. “Por una información extraoficial se sabe que él era encargado de la administración. De esas avionetas que, obviamente no están a su nombre, al menos cinco avionetas eran de Misael Nallar, según El Deber.

Rioja hizo estudios de aviación y es yerno de la alcaldesa de San Joaquín (Beni), Carmen Lima Lobo (MAS), quien es esposa del narcotraficante Célimo Andrade; el hijo de ambos, Fabio Adhemar, fue capturado en Brasil, en 2017, por narcotráfico. La Alcaldesa es hermana del “pez gordo” del narcotráfico Einar Lima Lobo, extraditado a Brasil en 2021, cuyo yerno es Misael Nallar.

“No les interesa investigar (esos nexos) y cada vez que salta el tema narcotráfico, están envueltas autoridades sobre todo gubernamentales o afines al MAS, que no lo van a esclarecer, porque no les interesa”, apuntó el senador opositor Henry Montero.

El Trompillo

En el aeropuerto El Trompillo también hubo al menos dos casos y se criticó la falta de control.

1) Misael Nallar hizo un vuelo de ida y vuelta desde el aeropuerto a San Joaquín, luego de que presuntamente mandó ejecutar a tres policías en Porongo. El expresidente Evo Morales denunció que la Felcn no hizo el control a esos vuelos. A la fecha, no se conocen los resultados de la investigación anunciada por la DGAC sobre ese vuelo. Nallar hizo cursos de piloto, pero no se conoce si él voló la nave u otro piloto lo ayudó a escapar.

Actualmente, Nallar está detenido y el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó ayer que hay cuatro procesos contra esta persona por: asesinato, legitimación de ganancias ilícitas y dos casos de narcotráfico.

2) El 7 de julio, una avioneta decoló de El Trompillo, tripulada por el piloto Ernesto Cortez y su copiloto Juan José Dorado, con destino a la estancia Cupesí, desde entonces no se supo más de ellos. El miércoles, apareció un cuerpo sin vida, atribuido a Dorado, en el Chaco de Paraguay, en una zona donde aterrizan naves con carga de cocaína, motivo por el cual, en ese país relacionaron el caso con el crimen organizado. En Bolivia, el Gobierno y parlamentarios sospechan que la muerte está relacionada con el narco.

Aeródromo Cupesí

La DGAC informó que ese aeródromo privado “está debidamente registrado y habilitado”, el lugar es una pista de tierra en la Chiquitania. Según Red Uno, personal del lugar negó que la avioneta en la que iban Cortez y Dorado haya llegado ahí, como había reportado Naabol.

El analista Jorge Santistevan dijo que “la politización” de la DGAC y Naabol llevaron a la crisis en el control aéreo en el país.