“Él era jefe de análisis e inteligencia de la unidad de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en el aeropuerto. Es un trabajo de tiempo completo. Ese día, él se encontraba en el aeropuerto cumpliendo funciones específicas, pero no participando de manera indirecta ni directamente en cualquier situación irregular”, señaló su abogado Cristian Sánchez, ante los medios de prensa.

El capitán Carmelo Cuéllar, quien se desempeñaba como jefe de análisis e inteligencia de la unidad de la Felcn en el aeropuerto de Viru Viru (Santa Cruz), fue aprehendido la madrugada de este miércoles por el caso “narcovuelo”. Su defensa señala que él no tenía funciones de control o de hacer acciones directas, sino de inteligencia.

La noche del martes, Cuéllar se presentó de manera voluntaria en la Fiscalía de Sustancias Controladas para declarar por la investigación del caso del envío del cargamento de droga hacia España, a través de en vuelo de BOA. En la madrugada de este miércoles, luego de prestar su declaración informativa, fue aprehendido.

“No existe ningún elemento que lo conecte a los hechos en materia de la presente investigación. Entonces, consideramos que es inocente y sobre eso vamos a trabajar”, adicionó Sánchez.

El letrado insistió que no es posible que su defendido haya participado del envío de droga o que no haya revisado la carga, ya que sus tareas no incluían la intervención o manipulación de la carga.