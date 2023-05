El jurista declaró en contacto con los medios. “Ya me han confirmado que no es la letra, ni la forma de escribir del doctor Colodro, es algo que genera más dudas que claridad”.

Jorge Valda, el abogado de la familia del interventor de la ASFI, Carlos Alberto Colodro, afirmó que la letra escrita en la supuesta carta póstuma que se encontró no corresponde al fallecido.

“Ahora resulta que las oficinas fueron precintadas a las 15:00, cuando a las 23:00 fue retirado el cuerpo de las inmediaciones del edificio”, declaró el abogado.

Agregó que la carta no fue sometida a pericias ni por investigadores, ni por la Fiscalía o por alguna institución experta en este tipo de análisis. “Se desconoce cómo la ha obtenido de forma primicial Del Castillo”, sostuvo el abogado. No obstante, la autoridad de Gobierno dijo que el documento será sometido a exámenes grafológicos para establecer si la letra corresponde a Colodro a no.

Carlos Alberto Colodro murió la noche del sábado después de que cayera del piso 15 de un edificio en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia.

En la supuesta carta, dejaron escrito: “Me engañaron, Me dieron la espalda, Me mataron”.