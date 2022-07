“No hay control en las áreas protegidas”: van 5 laboratorios de droga en 3 parques

En lo que va del año, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) halló cinco laboratorios de cristalización de cocaína en tres parques nacionales del país, situación que refleja un descontrol en las áreas protegidas, que se han convertido en una zona apetecible para las operaciones de los narcotraficantes, según legisladores y expertos en el tema.

“Los parques, si bien tienen alguna presencia de guardaparques, pero es mínima, dos o cuatro ciudadanos que no tienen los medios; los vehículos no tienen las condiciones (...) Podemos decir que no existe la presencia de Estado dentro de los parques y es lo más lógico que los narcotraficantes procuren los lugares más alejados, de difícil acceso, para poner su fábrica”, señaló Joadel Bravo, exfiscal antidroga, a Página Siete.

En febrero, la Policía Boliviana y la de Brasil encontraron un megalaboratorio de cocaína en el Parque Noel Kempff Mercado, Santa Cruz. En el operativo, fueron aprehendidos cuatro personas; se informó que el laboratorio tenía la capacidad para refinar aproximadamente dos toneladas de cocaína por semana, un total de casi 10 toneladas al mes.

En el mismo parque, pero en mayo, la fuerza antidroga halló otros dos megalaboratorios de cristalización de cocaína al interior del área protegida; en uno de los laboratorios producían entre 100 y 150 kilos de cocaína por día. El hallazgo se dio luego de la caída de un helicóptero Robinsson con más de 270 kilos de droga. Fueron detenidos un ciudadano paraguayo y dos bolivianos.

Luego, ese mismo mes, efectivos antidroga encontraron una pista clandestina, droga y un laboratorio de cristalización en el Parque Nacional Isiboro-Sécure, en Beni; se incautaron de más de 860 kilos de cocaína. Este laboratorio tenía una capacidad de procesar 200 kilos de sustancias químicas por día.

Y el fin de semana, la Policía encontró un laboratorio de cristalización de cocaína en el Parque Nacional Carrasco, Cochabamba, que contaba con un área de proceso de centrifugado, área de diluido y filtrado, área de destilación con capacidad para 1.200 litros de cocaína líquida; además de un área de secado, un generador de energía, dormitorios para 20 personas, cocinas y baños.

El exfiscal Bravo explicó que los controles son casi nulos en estas zonas porque no hay radares para el control aéreo, tampoco hay suficientes guardaparques, y los pocos que están no cuentan con las condiciones suficientes, a diferencia de otros países que tienen vigilancia aérea, rastreo satelital, el agente encubierto, equipos modernos y otros elementos para la vigilancia de este flagelo transnacional.

Dijo que si bien se intervienen algunos laboratorios, no se logra dar con los peces gordos que controlan el tráfico de sustancias controladas, motivo por el cual esos laboratorios vuelven a instalarse en otros puntos.

Por su lado, el analista y abogado Jorge Santiestevan indicó que los narcotraficantes se están expandiendo en los parques nacionales, debido a que no hay un control efectivo del Estado.

“El narcotráfico, con el poder económico que posee, tiene la capacidad para mover a los campesinos, ocupar, avasallar, porque no lo puede hacer de manera directa, pero tiene el poder económico para mover gente para que avasalle territorios que son claves para la ruta del narcotráfico”, refirió el jurista.

La diputada María René Álvarez, de Creemos, denunció desde un inicio la presencia de narcotraficantes en los parques nacionales y exigió ayer al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, desarticular estas organizaciones. “No hay este control efectivo en las áreas protegidas. El fin de semana hubo otro hallazgo de un narcolaboratorio dentro de un área protegida en Cochabamba”, aseveró.

Coincidió en que una de las debilidades es la poca cantidad de guardaparques que, además, no cuentan con todas las condiciones para hacer su trabajo.

En ese sentido, Álvarez indicó que hizo una petición de informe escrito al Ministro de Gobierno para que brinde detalles sobre el destino de los bienes incautados al narcotráfico. Propuso que esos bienes, como los motorizados, vayan en pro de patrullajes y todo el trabajo de control en las áreas protegidas.

Por su parte, el diputado José Ormachea, de Comunidad Ciudadana, sospecha que hay un “encubrimiento o una pasividad” en el control del narcotráfico.

Cultivos de coca

En 2021, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por su sigla en inglés) alertó sobre un 15% de incremento de cultivos de coca ilegal en el país. Informó que el incremento también se dio en seis de las 22 áreas protegidas.

Detalló que el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró, el Parque Nacional Carrasco, el Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba, y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata tienen un incremento de 118%, 87%, 23% y 17%, respectivamente.