El cadete Erlan Condori habló por primera vez ante la prensa desde que sucedió el accidente y relató que su camarada, Cristian López, no había realizado ninguna práctica desde a plataforma desde la que ambos se precipitaron en abril pasado, durante la conmemoración del aniversario del Colegio Militar.

Comentó, además, que no siente “de las costillas para abajo”, y que los instructores “en ningún momento dieron la orden de no saltar”.

“El camarada López no realizó ninguna práctica desde ahí arriba, las prácticas que realizábamos fueron desde la segunda planta. Los instructores en ningún momento dieron la orden de no saltar, yo no he escuchado, de haber escuchado la orden no hubiéramos saltado”, señaló Condori, en una entrevista con F10, desde la cama donde está internado.