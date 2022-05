Novillo: El mando que dio el “golpe” estuvo a la cabeza de Kaliman y sabemos que estaría en EEUU

En la entrevista de Página 12 a Novillo se le consulta: ¿Los organismos de inteligencia no habían detectado el levantamiento?

Y la autoridad responde que se plantea la misma pregunta. Dijo que se cuestiona si las autoridades de ese entonces -el gabinete de Morales- no tenían conocimiento sobre este caso para actuar en su momento.

“Es una de las preguntas que me hago. Yo no fui parte de ese gobierno porque era militante de base. Yo tuve información después de los hechos que tres semanas antes ya desarmaron la Casa Militar y la Guardia Presidencial de los Colorados de Bolivia. Tres semanas antes se había sacado todo el armamento y dejado sin protección al gobierno. Yo me pregunto siempre si esto no lo conocían el ministro o parte del gabinete del ministro para actuar en ese momento”, expresó.