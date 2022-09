Orgánicos con fundadores y Alanes con ayuda de funcionarios dan ultimátums

Infiltrado • Los cocaleros de Adepcoca en la marcha que realizaron ayer sorprendieron a una persona de sexo masculino en posesión de explosivos y lo identificaron como un “infiltrado” del sector del dirigente Arnold Alanes. Después de agarrarlo, lo entregaron a la Policía y éste, al momento de ser aprehendido, afirmó que Alanes le obligó y le pagó dinero. “(Arnold) Alanes me ha obligado. Me ha pagado 2.500, Alanes. Me ha dicho ‘si no te inflitras en los cocaleros yungueños, vamos a matar a tu mamá’, (eso) me ha dicho”, afirmó y agregó que era albañil. Horas después, cambió de versión y acusó al sector de Freddy Machicado. La Policía aseguró que fue detenido cerca de la avenida Camacho y fue remitido a la Fiscalía.