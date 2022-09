Pacheco reaparece y dice que no hizo “nada malo”

El ex secretario de salud de la gobernación de Santa Cruz, Fernando Pacheco, investigado por un caso de coimas, reapareció este sábado en un video en el que se dirige a su madre, Yolanda Rojas, y asegura que nunca hizo “nada malo”.

“Es duro que le toquen a la familia, es duro...No he hecho nada malo, no he matado a nadie no he robado, no me he enriquecido, no he hecho nada malo mamita. Lo único malo que hice es no hacerle caso”, afirma, desde la clandestinidad.

En el video también se refiere a su esposa, Brigith Suárez Callaú, a quien pide cuidar a sus hijos. “Ojalá que todo se ponga bien y volvamos a estar unidos, perdón por todo, espero que mañana se vea que no tienes absolutamente nada que ver en esto. Mis hijos te necesitan”, señala.