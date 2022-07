Padre que vendió a su bebé y mujer que la compró reciben detención preventiva

Luego de su audiencia de medidas cautelares, Faustino C. M., el hombre que vendió a su bebé, y Carmen C. C., la mujer que la compró, fueron enviados a la cárcel con detención preventiva, acusados de trata y tráfico de seres humanos.

Se presume que la mujer pagó 2.000 bolivianos por la pequeña, que fue ofrecida en las redes sociales a cambio de 4.800 bolivianos. Supuestamente el hombre presionó a su pareja para deshacerse de la niña, reportó Unitel.