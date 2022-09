Paso a paso: cómo favorecieron a la CHEC por la “coima” a ABC

En su declaración informativa, Juan Carlos Hidalgo Chura, uno de los seis miembros de la comisión de calificación de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), describió paso a paso cómo se favoreció a la firma del empresario chino Zhengyuan Jin, por “presión” del gerente administrativo de la caminera, William Mamani.

Este funcionario pidió que se filtre información de la licitación y se suplanten formularios en la propuesta de la China Harbour Engineering Company (CHEC).

El testimonio de Hidalgo confirma la versión del testigo protegido de la Fiscalía, que reveló que el direccionamiento en el proceso de licitación se dio a cambio de una coima de 18,6 millones de bolivianos, negociada entre el 3 y 6 de enero, para que la ABC le adjudique a CHEC el contrato para la construcción de la doble vía Sucre–Yamparáez por un monto total de 456,8 millones de bolivianos.

El testigo protegido dijo que esa negociación estuvo a cargo del secretario general de la ABC, Freddy Mamani, que de acuerdo al organigrama de la caminera estatal depende directamente de su presidente, Henry Nina.

Cronológicamente, según el testimonio de Hidalgo, que cumplía funciones en la ABC central, en La Paz, los problemas para él empezaron el 23 de diciembre de 2021, cuando Nina lo designó como parte de la comisión de calificación para ese proyecto. El grupo estaba compuesto por seis personas, además de Hidalgo, Cosme Agostopa, Carlos Chipana y Deymar Quispe, que fueron designados por Nina.

El grupo lo completaron Javier López y Said Martínez, de la regional ABC Chuquisaca. Todos a cargo del responsable del proceso de contratación (RPA), Hernán Palacios (detenido), que a su vez era gerente de esa regional.

“En fecha 28 de diciembre de 2021 empezamos a hacer la revisión de las (seis) propuestas, entonces casi a mediodía recibo una llamada de William Ramiro Mamani Loza, que es gerente nacional administrativo financiero, que me pide que le envíe un resumen de las empresas (número de celular, representante legal y el número de la empresa). No sólo me pide a mí, también le pide a Deymar Quispe”, relató Hidalgo.

Esto sucedió un día después de que se cerró el plazo de presentación y en acto público se abrieron los sobres de las seis empresas que postularon a la licitación. Hidalgo entregó la información a Mamani el 29 de diciembre. Todo ese proceso se dio en la oficina de la ABC en Sucre y los miembros de la comisión se alojaban en la Residencial Bolivia.

Luego de un receso por los feriados de fin de año, el 3 de enero, en La Paz, Mamani convocó a Hidalgo a su oficina y nuevamente de forma irregular pide información del proceso de revisión. Tres de las seis empresas habían sido descalificadas.

Hidalgo y los otros miembros de la comisión reanudaron su trabajo en Sucre el 5 de enero, Mamani vuelve a llamar a Hidalgo. “Mi persona con consentimiento de la comisión le hago conocer qué observaciones tenía la CHEC”, afirmó.

La mañana siguiente, desde un número desconocido, Mamani vuelve a llamar a Hidalgo y coordina un encuentro en una de las habitaciones de la residencial, a la que ingresa dando una contraseña: “pollo”. Allí, por tres minutos se reúne con Mamani y el personal de la CHEC, a quienes les explica que dos páginas de la propuesta tenían errores.

Por la tarde, Hidalgo regresó a esa habitación, recogió las páginas que tenían que ser suplantadas y las llevó para incorporarlas a la carpeta de CHEC, “esto con consentimiento de toda la comisión”, precisó Hidalgo. Luego de elaborar el informe final, entregaron el documento a Palacios.

Hidalgo negó que se haya reunido con Jin, pero en una fotografía se lo ve en la habitación de la residencial revisando documentos de la licitación junto con al ciudadano chino, además que informes policiales señalan que existen imágenes que comprueban la reunión del 6 de enero.