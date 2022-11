Periodista golpeado en La Guardia: “Siento que de milagro estoy vivo”

“Me quitaron el micrófono, me tumbaron abajo y empezaron a partearme, a lanzarme piedras, palos, a golpearme. Escuchaba algunas voces que decían que lo linchen. Siento que de milagro estoy vivo. Me golpearon mucho”, declaró Rocabado esta madrugada, después que ser trasladado de emergencia a un centro de salud.

“Ellos vieron que nosotros estábamos con nuestro distintivo: chamarra, micrófono, cámara, todo de Unitel. No les importó, levanté las manos: ‘Soy de la prensa’, les dije y me responden: ‘No me importa que seas de la prensa porque vos estabas con ellos’ me dijeron”, recordó.

Luego relató que lo tiraron al suelo, entonces le arrojaron piedras, le golpearon con palos y dieron patadas. “Me golpearon mucho, tengo varias heridas en la cabeza, me han hecho varios puntos, me robaron mis dos celulares con los que yo trabajo, me robaron el micrófono del canal y me robaron mi billetera con dinero que recién había sacado de mi sueldo. No les importó que sea de la prensa”, dijo.

El camarógrafo que acompañaba a Mario logró escapar y resguardarse de los grupos violentos. Después de la agresión el reportero del canal Unitel fue auxiliado por personal de otros medios y vecinos de La Guardia que lo trasladaron hasta un hospital.