El periodista Junior Arias anunció, a través de las redes sociales de su programa DTV, que decidió salir del país hasta que se conozca las causas de la muerte del interventor del Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, cuyo cuerpo se encontró en plena vía pública y se sospecha que cayó del piso 14 de un edificio en Santa Cruz.

“Desde el momento en el que se conoció sobre la muerte del Sr. Carlos Colodro, he rebidido muchas llamadas y mensajes de preocupación, especialmente de mi familia, referidos a que mi vida corre peligro. Por lo que pensando en ellos, he decidido ausentarme del país por un tiempo, hasta que se esclarezca lo sucedido, pues como es de conocimiento público, yo he estado dando a conocer por el canal DTV y mi programa Detrás de la Verdad, todas las irregularidades vinculadas a esta entidad financiera”, escribió Arias hace algunas horas.