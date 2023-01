“Hoy se tenía que realizar la inspección para verificar el estado del vehículo, sacar fotografías y a ver si se podía recoger algún indicio que podía ayudar a saber qué pasó con el auto, pero esto fue suspendido porque en la Montada, donde debía estar el auto, no estaba, hemos verificado que hay unos 20 autos siniestrados, pero el mío no está”, declaró el trabajador de la prensa, según Gigavisión.

El periodista Harold Salvatierra no encuentra ni recibe respuesta por su vehículo quemado en el conflicto de Santa Cruz. Afirmó que ayer debía realizarse la inspección para verificar y tomar fotografías del estado del auto y se dirigió hasta donde le dijeron que había sido traslado, pero no lo encontró.

Salvatierra indicó que se dirigió hasta la unidad policial Montada, un recinto que se ubica en el barrio Brigada, donde tienen un garaje amplio y donde le dijeron que es donde se había llevado el auto siniestrado, pero no estaba y luego se dirigió a otros dos garajes.

“Esto llama mucho la atención, se ha visitado dos garajes más, pero tampoco está, pese a que hemos venido hoy con Policías de Bomberos a quienes también les dijeron que el auto estaba ahí, pero no hay. No es posible que si el vehículo ha sido recogido hasta ahora no aparezca, es algo que me preocupa”, indicó.