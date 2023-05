Ayer, tras la difusión de la segunda plana de la misiva, se hizo notar que la firma de Colodro que aparece en la nota no es la misma que él dejó en un documento reciente y en los billetes de cuando él fue nombrado gerente general a.i. del Banco Central de Bolivia.

La existencia de la carta póstuma atribuida a Colodro fue revelada por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y no por la Fiscalía, el 28 de mayo. La autoridad anunció entonces que se realizarían las pericias correspondientes para corroborar la veracidad de la misma y se procedió con un estudio grafotécnico.

El abogado de la familia de Colodro indicó que la letra de la misiva, según los allegados, no corresponde a la del interventor. “La familia ya me ha confirmado que no es ni la letra ni la forma de escribir del Dr. Colodro, es algo que genera más dudas que claridad”, manifestó Jorge Valda.

Colodro murió el pasado sábado, se presume que cayó del piso 15 del edificio Ambassador, donde está una de las oficinas de la Banco Fassil, aunque las circunstancias del hecho aún deben ser esclarecidas.

El abogado Valda enfatizó que existe una inconsistencia en la forma en que el Ministerio de Gobierno obtuvo la carta, ya que el cadáver de Colodro fue retirado a las 23:00 del sábado y en ese mismo momento quedaron precintados los predios del edificio Ambassador, pero durante la inspección ocular del domingo, aparecen los registros de que el precinto se hubiese hecho a las 02:00 de la madruga.