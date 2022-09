Pese a denuncia de secuestro, juez envía a la cárcel a Apaza

El presidente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), César Apaza, denunció ayer ante el juez Luis Fernando García que fue víctima de secuestro y torturas por parte de la Policía. Pese a que la defensa presentó videos de la acción ilegal, el funcionario judicial no admitió los incidentes y lo envió a la cárcel de San Pedro, por seis meses, imputado por la toma del mercado paralelo de coca.

“Firmá primero, carajo, recién tendrás derecho (de llamar a su abogado)” fue una de las varias amenazas que Apaza aseguró haber sufrido a manos de los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) la madrugada del jueves, luego de que civiles, en dos minibuses sin placa, lo secuestraron en la puerta de Adepcoca de Villa Fátima. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad.

Asimismo, en su audiencia señaló al director departamental de la Felcc, Rolando Rojas, que presenció la “tortura” que sufrió el momento que lo obligaron a firmar la orden de aprehensión. “En la Felcc continuaron con los golpes a vista del coronel Rojas. Lo identifiqué porque él dio su nombre”.

Consultado sobre esta versión, Rojas volvió a negar que se hayan cometido estos abusos y dijo no haber sido testigo de ninguna vulneración de derechos, es más, afirmó que si se comprueban las acusaciones de Apaza, se investigará quiénes torturaron al dirigente cocalero.

El otro abogado de Apaza, Jorge Valda, señaló que por estos hechos se presentaron tres incidentes. Explicó que basados en el secuestro de su cliente, esa acción anulaba la orden de aprehensión, la declaración y la imputación.

“Porque la Fiscalía no puede basar su trabajo en una serie de delitos, como es la privación de libertad de una persona y la tortura”, explicó.

Sin embargo, afirmó que el juez García violó las leyes al negarles el derecho a presentar los incidentes y solo trató la audiencia cautelar, en la que el fiscal Carmelo Laura imputó por 12 delitos a Apaza.

“Por esto presentaremos una denuncia ante el Comité contra la Tortura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en las siguientes horas una acción de libertad en contra de todas estas violaciones de derechos constitucionales”, anunció el jurista Valda.

El llanto de su madre

La madre del dirigente cocalero, Sabina Tintaya, se presentó en celdas policiales minutos antes de que Apaza sea trasladado al penal de San Pedro. La mujer de la tercera edad llevaba consigo a zapatilla que perdió Apaza cuando los policías lo arrastraron en la calle.

“No hay justicia, mi hijo está todo golpeado, me lo han querido matar. Por favor, le pido a los Yungas no lo dejen solo porque no hay justicia”, dijo entre lágrimas la mamá de Apaza, mientras sostenía uno de los zapatos del dirigente. “Pero mis lágrimas no serán en vano”, vaticinó.

A San Pedro

Después de más de ocho horas de audiencia, Apaza fue trasladado en una patrulla desde la Felcc de El Alto y con un fuerte resguardo policial llegó hasta la cárcel de San Pedro, en la ciudad de La Paz, donde le esperaban todos los medios de prensa.

Antes de ser ingresado por los policías, afirmó con voz firme ante las cámaras y micrófonos: “¡Mi fe ante Dios es más grande que el miedo de un masista!”. Apaza permanecerá aislado en la Grulla por unos 10 días, así como hicieron con Freddy Machicado, presidente de Adepcoca.

Los dos líderes de Adepcoca están presos en San Pedro y hay más órdenes de aprehensión.