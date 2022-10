Pese a ola de alertas públicas, Diprove no recibió ningún caso

Después de una semana de la ola de denuncias públicas de vecinos en la zona Sur que fueron víctimas de robos de los cerebros de sus autos, la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) de ese sector de la ciudad informó que hasta la fecha no recibió ninguna denuncia formal.

“No hay robos, no hubo nada”, aseguró ayer a Página Siete el director de Diprove zona Sur, teniente coronel Sergio Franco. El lunes 10 de octubre, este medio visitó la oficina en Achumani para consultar si la Policía estaba al tanto de esos hechos.

“De las 11 supuestas personas a las que les han robado el cerebro de sus vehículos, ninguna ha venido. Hasta el momento no tenemos nada (...), no tenemos ninguna denuncia (...), pero no descartamos que haya podido suceder”, recalcó Franco. El dato que dio el funcionario fue ratificado ayer, cuando este medio volvió a consultar el tema.

Franco recordó también que los dueños de los vehículos atacados deben presentar su denuncia formal a Diprove o a la Unidad de Tránsito para cobrar el seguro del auto y también para que la institución del orden active una investigación del caso.

“Si no tenemos alguna denuncia, no podemos investigar porque no tenemos un caso abierto”, recalcó el funcionario policial. Una vez hecha la denuncia, se abre la investigación y se activan varios requerimientos como, por ejemplo, acceder a videos de las cámaras de vigilancia.

La denuncia que llegó a este medio dice que el sábado 1 de octubre tres antisociales cerca de una unidad educativa de la zona Sur robaron 11 cerebros de vehículos que estaban parqueados.

“Uno de los padres de familia que salió a recoger su auto vio a tres antisociales por el lugar y cuando fueron sorprendidos, huyeron del lugar”, contó una de las víctimas que pidió guardar su nombre en reserva.

Una semana después, otro vecino reportó también que fue víctima de un asalto similar en San Miguel, cerca de un local.

Franco recalcó que desde que asumió el cargo en julio de 2021, “hasta el momento nunca se ha recibido una denuncia de la zona de San Miguel”.

No obstante, antes de que este medio publique las denuncias de los vecinos afectados, Diprove realizó una investigación producto de la cual se detuvo “a varias personas” y se presume que esa es la causa, ya que no hubo denuncias relacionadas.

“Teníamos investigaciones avanzadas antes que Página Siete saque la nota”, dijo Franco, quien pidió que si este medio requiere más datos acuda la oficina central para solicitar el permiso para que Diprove zona Sur proporcione información. “Esta es una charla informal”, aclaró.