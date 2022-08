$!Pese a su prohibición, la dinamita es de uso libre y ya causó 11 hechos trágicos

Desde 2012, la falta de control, la mala manipulación y el uso malintencionado de explosivos han generado al menos 11 hechos lamentables. Pese a la prohibición que rige en el país, la dinamita es de venta libre en negocios y hasta en redes sociales.

“La Ley 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos establece la prohibición de tenencia, porte o uso de explosivos en espacios públicos, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines. El uso de dinamita está prohibido por su capacidad de daño, sobre todo cuando se le adosan elementos que pueden magnificar su potencia”, explicó el director nacional de Bomberos, René Ríos.

La diputada Betty Yañíquez (MAS) señaló que la norma es clara en la prohibición y que ésta debe ser aplicada a cualquier sector social o ciudadano. “Como hemos visto en los últimos conflictos, se usa la dinamita para atentar contra la paz social, de unos y de otros. En ningún caso se puede apañar una tenencia ilegal”, dijo.

“Hay una ley que prohíbe el uso, pero solo se controla a ciertos sectores. Cuando son grupos afines al Gobierno no se les dice absolutamente nada. Es una muestra de que la ley no es para todos y que no es cumplida”, sostuvo, por su parte, el legislador Alberto Astorga (CC).

Venta libre pese a prohibición

La dinamita, el anfo, el hidrogel, la emulsión, PETN, cordón detonante, pólvora, TNT y RDX son los explosivos que la norma boliviana restringe exclusivamente al uso en la industria minera, petrolera o de la construcción. Aunque su tenencia fuera de estos ámbitos está prohibida, los tres primeros insumos son utilizados en marchas, manifestaciones, enfrentamientos, avasallamientos, festejos y hasta en fiestas patronales y medicina natural.

La venta de explosivos es prácticamente libre en negocios relacionados al rubro y también en las redes sociales. Esta falta de control deja espacio a la mala manipulación o uso de riesgo.

“Estamos cerrando una mina, por eso la estamos vendiendo. Tengo dinamita y anfo”, ofrece una persona en redes sociales. No pregunta el uso que se le dará y señala que el precio es de remate y que no hay factura. Los avisos como éste son recurrentes.

“Venta de explosivos puestos en Quiabaya o Larecaja. Anfo, guía, dinamita, fulminante y todo para la minería. WhatsApp 76...”, dice otro anuncio en Facebook.