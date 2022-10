PGE anuncia proceso de extradición de López

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó ayer que el proceso de extradición del exministro de Defensa Fernando López Julio y del exgeneral de la Policía Yuri Calderón se activará desde mañana, para que sean trasladados a Bolivia y sean sometidos a la justicia. López, por su parte, se preguntó en un tuit: ¿Qué dirá la DEA de Evo Morales?

“El presidente del Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ha informado oficialmente que ambos ciudadanos bolivianos se encuentran en ese país”, señaló Chávez.

El procurador explicó que ahora que se tiene la certeza de su ubicación, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitará se active el proceso de extradición a la brevedad posible, acudiendo al tratado bilateral que se tiene vigente entre Bolivia y el país vecino.

Por su parte, el exministro López recordó en un tuit que no tiene procesos abiertos en Estados Unidos porque es “inocente” y destacó la democracia que se vive en Brasil. Agregó que ese Estado defiende a los perseguidos de manera injusta.

“(Evo Morales) Estados Unidos no me juzgan por el caso gases, porque saben que soy inocente, Brasil vive en democracia y protege al injustamente perseguido. Tu dictadura tuvo más de mil exiliados en este país porque no existe justicia en Bolivia por tu culpa. ¿Qué dirá la DEA de Evo?”, escribió el exministro de la gestión transitoria, a través de su cuenta en la red social.