Plácido Cota despertó del coma y puede hablar, pero su estado aún es crítico

El cocalero Plácido Cota, a quien la pasada semana le explotó un cachorro de dinamita durante los conflictos por el mercado de Adepcoca, despertó después de una última cirugía y ya puede hablar; aunque su estado de salud aún es crítico, debido a que perdió una importante cantidad de sangre y masa muscular.

“Él está, actualmente, sin soporte ventilatorio, está consciente, está despierto. El problema es que aún seguimos en una fase crítica por la gran masa muscular que ha perdido en el abdomen, en la cadera (...) Aún nosotros consideramos que el paciente es crítico, pero nos alienta a seguir adelante ya que ha puesto de su parte”, informó la directora del hospital Arco Iris, Jael Cazón.

Hasta el momento, al paciente no le preguntaron nada respecto a cómo sucedieron los hechos, ya que todavía sigue en un estado de shock, no sólo físico, sino emocional. “Puede hablar. Nosotros no nos enfocamos en temas particulares, porque el paciente aún está en shock emocional, él está recién tomando conciencia de lo que le ha pasado”, sostuvo la médico.