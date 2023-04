Tres hoteles cercanos al Salar de Uyuni, en Potosí, fueron ayer asediados y bloqueados por pobladores de Colchani, que exigen a los propietarios de los inmuebles el pago anual de 35.000 dólares como “regalías”. Para presionarlos restringieron el ingreso y salida de los turistas a la zona.

A través de un video que se difundió en redes sociales, se observó que varios vehículos fueron retenidos por algunos pobladores en el ingreso de esa zona turística, desde el jueves en la mañana. El Potosí reportó que la demanda de los bloqueadores consiste en que los dueños de los hoteles paguen “regalías anuales” de hasta 15.000 dólares. Aunque la propietaria de uno de los hoteles afectados aseguró que les exigen 35.000 dólares.

“Los pobladores de Colchani han determinado la toma de uno de los hoteles de sal, según ellos, por incumplimiento de pago y esto no es así, porque piden 35.000 dólares, monto que no es factible; para ello hemos buscado una conciliación, pero no aceptan y es así que tomaron los hoteles. Esto es un atropello porque atentan contra el turismo y contra las empresas que tratamos de reactivarnos”, manifestó la dueña del hotel Cristal Samaña, citada por Uyuni Andina.

Al respecto, la Cámara Nacional de Operadores de Turismo (Canotur) cuestionó esos hechos y advirtió que se pone en riesgo la inversión privada.

“Tomando en cuenta estos artículos de la ley que nos protege como sector es que solicitamos a las autoridades, correspondientes, tanto departamentales como nacionales tomar las medidas respectivas, con urgencia para frenar estos hechos que dañan a la imagen del Estado Plurinacional de Bolivia”, comunicó Canotur, según ANF.

Los atropellos en la zona

La propietaria del hotel Cristal Samaña denunció que los lugareños hicieron vigilia con petardos y que no dejaron salir a los turistas. Además, que los pagos que exigen deben ser en efectivo y no así en especie, como materiales de construcción, como alguna vez les ofrecieron y que rechazaron.

“Nosotros hacemos un aporte voluntario que damos a la comunidad, pero ahora nos están extorsionando con un monto que varía de acuerdo con el corregidor que entra cada año y todos los años estamos con este problema. En 2019 pedían que se pague 25.000 dólares, por cuatro hoteles que estamos acá, son 100 mil dólares, que es el monto que recibe la comunidad y ahora piden 35.000 por hotel, son 140.000 dólares que están pidiendo”, reclamó.

Agregó que les hacen cobros desde 2003, montos que subieron de 1.500 a 2.000 y 3.000 dólares, hasta llegar a los 35.000, cifras “insostenibles” para cada una de las operadoras del lugar.

“Cómo es posible que pidan 35.000 dólares... Luna Salada estaba el miércoles con dos cheques de 8.000 dólares cada uno y no han aceptado, quieren los 35.000 dólares, a dónde va ese dinero, se debe investigar”, demandó la dueña de Samaña.

En el video se evidenció la agresividad de los pobladores contra los transportistas que trasladaban a los turistas, incluso amenazaron con tomar medidas radicales como quemar los hoteles. Los hospedajes afectados son Luna Salada, Cristal Samaña y Hotel Colque.

En una grabación, uno de los bloqueadores dijo que enviaron una nota a los operadores turísticos, en la que advertían que iban a bloquear el ingreso de los hoteles si no recibían respuesta.